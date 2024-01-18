Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде
В ушедшем году на территории Забайкалья зарегистрировано 7543 записи о регистрации брака. Такие итоги 2023 года подвёл департамент ЗАГС края.
По полученным данным, регистрация брака стала самым частым запросом, которым забайкальцы пользуются в электронном виде. Через портал Госуслуги в 2023 году заявление подали 32% молодожёнов.
- Дата регистрации на портале бронируется ровно спустя месяц после подачи заявления, на более поздний срок её можно изменить. Варианты, когда необходимо ускорить дату регистрации, например, в случае длительной командировки, беременности, наличия общего ребёнка – решаются заведующим при личном обращении, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вчера в республике прошло открытие регионального этапа ВСОШ
Фотоловушка была установлена в Сохондинском заповеднике
Поздравления принимала жительница Шелехова
Состоятся праздничное богослужение и освящение воды
В 15 местах разрешён забор воды
Некоторые выплаты в регионе будут проиндексированы в апреле
Купель будет открыта с 9:00 до 19:00
И стали спонсорами минприроды Бурятии и Приангарья
Перед Сагаалганом монгольские производители вновь представят продукцию своей страны
В Прибайкальском районе крещенские купания состоятся у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
Купели оборудованы только на озере Кенон
Местные назвали её установку ужасным и гнусным поступком
Они с полицейскими будут следить за порядком
В Большой Кударе не будет иордани
Вопрос решался в суде