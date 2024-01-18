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В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей

В Забайкалье в 2023 году появилось более 7,5 тысячи новых семей
Общество,  Фото:pixabay.com
Более 30% молодожёнов подали заявление в электронном виде

В ушедшем году на территории Забайкалья зарегистрировано 7543 записи о регистрации брака. Такие итоги 2023 года подвёл департамент ЗАГС края.

По полученным данным, регистрация брака стала самым частым запросом, которым забайкальцы пользуются в электронном виде. Через портал Госуслуги в 2023 году заявление подали 32% молодожёнов.

- Дата регистрации на портале бронируется ровно спустя месяц после подачи заявления, на более поздний срок её можно изменить. Варианты, когда необходимо ускорить дату регистрации, например, в случае длительной командировки, беременности, наличия общего ребёнка – решаются заведующим при личном обращении, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Забайкальский край свадьба семьи ЗАГС

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