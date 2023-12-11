11 декабря

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В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия

В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
Общество,  Фото:pixabay.com
Погода поспособствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе

С 11 по 14 декабря на территории городов Читы и Петровска-Забайкальского в Забайкальском крае ожидаются метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

С 14:00 11 декабря до 15:00 14 декабря в городах объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

- В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» определено, что при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного экологического надзора, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

Чита погода загрязнение воздуха

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