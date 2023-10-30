В Бурятии насчитали свыше 700 тренеров

Больше всего спортивных наставников оказалось в борьбе и волейболе



30 октября – День тренера, когда все тренеры, наставники и инструкторы отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, которые вносят большой вклад в развитие спорта и здорового образа жизни, обучают дисциплине, развивают стремление к победе и учат ценить командный дух. Благодаря их энергии и профессионализму спортсмены раскрывают свой потенциал, достигают вершин и становятся чемпионами.



Как сообщили в Бурятстате, в ушедшем 2022 году в республике насчитывалось свыше 700 тренеров, которые помогали своим подопечным становиться лучше и преодолевать трудности. В топе-5 видов спорта по количеству наставников – спортивная борьба, волейбол, футбол, бокс и баскетбол.

