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В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек

В Бурятии по понтонному мосту через реку Джида переправили почти 4000 человек
Общество,  Фото:ВВО
По мосту люди могут добраться до школы и больницы

По понтонному мосту через реку Джида в Джидинском районе Бурятии военнослужащие Восточного военного округа переправили около 3700 человек и свыше 2200 единиц автомобильной техники. Мост соединяет сёла Дырестуй и Зарубино.

- Переправа наводится уже шестой год подряд и заменяет разрушенный мост, который, ранее соединял между собой два посёлка. Она была оборудована в соответствии с решением командования Восточного военного округа после обращения главы Республики Бурятия. Благодаря понтонному мосту, сельчане беспрепятственно посещают районную больницу, школу, - сообщает пресс-служба ВВО.

Длина мостовой переправы составила 105 метров, для её наращивания в случае подъёма уровня воды создан запас понтонных звеньев. Также были проведены работы по организации подъездных путей, как для пешеходов, так и для автомобильной техники.

Специалисты ведут круглосуточное дежурство, осуществляя ежедневный контроль состояния понтонного моста, в частности проводя визуальные осмотры, подтяжку якорей, замер уровня воды в реке – для наращивания дополнительных понтонных звеньев в случае подъёма её уровня.

ВВО мост

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