В Иркутске осудили мужчину, который зарабатывал на мигрантах из ЕАЭС

Общество, Фото: пограничное управление ФСБ России по Бурятии

Он получил полтора года «условки»



Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Бурятии пресекли противоправную деятельность 41-летнего жителя Иркутска. Он за деньги помогал жителям стран, входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), нелегально оставаться в России.



В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина в течение двух лет – с марта 2017-го по апрель 2019-го – заключал с гражданами одной из республик Центральной Азии фиктивные трудовые договоры, которые давали мигрантам право незаконно продлевать срок своего пребывания на территории РФ на весь срок их действия.



Против иркутянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ («Организация незаконной миграции»). Недавно он предстал перед судом. Его признали виновным и назначили наказание – полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

