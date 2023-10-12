12 октября

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Иркутская область выполнила план по лесовосстановлению

Иркутская область выполнила план по лесовосстановлению
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако лесовосстановительные мероприятия продолжатся

По данным на 5 октября лесовосстановление в Иркутской области проведено на общей площади 136,5 тыс. га. При этом в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» площадь восстановленных лесов в 2023 году планировалась на 134,5 тыс. га.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, лесовосстановительные мероприятия продолжаются. Целевой показатель, предусмотренный лесным планом области, в этом году составляет 176,4 тыс. га. Это 126,98% по отношению к площади вырубленных и погибших лесов. В прошлом году лесовосстановление было проведено на площади 145,2 тыс. га (107,8% от плана). С 2019 по 2022 годы лесовосстановление в регионе выполнено на площади 587,5 тыс. га (103,2% от плана).

В этом году искусственное лесовосстановление проведено на площади 15 тыс. га при плане 12,6 тыс. га. Комбинированное лесовосстановление, сочетающее естественное и искусственное, выполнено на 7,8 тыс. га (101,3%). Работы, способствующие естественному лесовосстановлению, на сегодня выполнены на 72,8%. Также сформирован запас семян лесных растений в объёме 12,6 тонны, что почти в два раза больше, чем планировалось. В лесопитомниках региона должно быть выращено не меньше 22 млн штук стандартного посадочного материала.

– Иркутская область является лидером среди регионов России по выполнению объёмов лесовосстановления, ежегодно оно составляет порядка 10% от всех площадей лесовосстановления в стране. Больше 90% таких работ проводится на арендованных лесных участках, – заявил министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

Иркутская область лесовосстановление

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