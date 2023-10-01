Птицу передали орнитологам
В начале сентября в Усть-Кутском районе Иркутской области местный житель спас от собак редкую краснокнижную птицу — беркута. Об этом он сообщил в службу по охране и использованию объектов животного мира.
После осмотра ветеринары оценили состояние птицы как удовлетворительное. Но она оказался крайне слаба и не готова к выпуску в естественную среду обитания.
- Стоит отметить, птица не проявляла агрессию и особого страха перед человеком. Несмотря на слабость беркут не потерял своей стати и величия. Сотрудники службы дали ему кличку — Граф, а также обеспечили временное содержание в вольерном помещение и усиленное питание мясом, - сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
На прошлой неделе Графа попытались выпустить в естественную среду обитания, но он не поднялся на крыло. Службой было решено срочно командировать сотрудника и орнитолога для транспортировки птицы в Иркутск. Во вторник её доставили в Сибирский зоопарк, с которым службой заключено соглашение о взаимодействии в области охраны диких животных. Там Графа поместили в просторный вольер, провели ветеринарный осмотр.
Житель Иркутской области спас от собак краснокнижного беркута
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