Бурятия скатилась на дно всероссийского экорейтинга



Уже на протяжении нескольких лет, с 2008 года, активисты организации «Зелёный патруль» публикуют экологический рейтинг субъектов РФ, который обновляется четыре раза в год – зимой, весной, летом и осенью. Каждый регион страны общественники оценивают по трём группам критериев, которые формируются на основании показателей природоохранного, социально-экологического и промышленно-экологического индексов.



При этом авторы исследования используют информацию, опубликованную в местных СМИ, сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на «горячую линию» «Зелёного патруля», а также материалы собственных полевых исследований.



По итогам минувшего лета Бурятия оказалась в этом списке среди аутсайдеров, заняв 76-ое место – десятое с конца. Ситуация в республике ухудшилась – год назад она значилась на 69 строчке, а ещё весной – на 74-ой.



- Падение в рейтинге по итогам лета показали регионы, где горели леса – Хабаровский край, Бурятия, Амурская область, Еврейская АО. На последнюю строчку опустилась Свердловская, где за пожароопасный период огонь охватил более 330 тысяч гектаров лесов от общей площади в 500 тысяч га по Уральскому федеральному округу, – пояснил директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов.



Наиболее благоприятная обстановка, согласно исследованию – в Тамбовской области. За ней следуют Белгородская область и Алтай. В десятку самых благополучных регионов также вошли Курская область, Москва, Чувашия, Чечня, Чукотка. Калужская область и Ненецкий АО. А вот хуже всего дела, помимо Бурятии, обстоят в Якутии, Еврейской АО, Приангарье, Приморье, Красноярском крае, Омской области, Забайкалье, Челябинской и Свердловской областях.