Удалось сделать почти 200 снимков
Лосиная семья отметилась на кадрах фотоловушки в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Лоси пришли на солонец, который обустроили и периодически подновляют государственные инспекторы.
Мама-лосиха и её малыш провели на полянке почти полчаса. За это время аппарат, который работал в режиме фото, успел сделать почти 200 снимков.
- Эти кадры вместе с другими фото, на которых в объектив этой фотоловушки в разное время попали изюбри, кабаны, волки и косули, станут предметом изучения сотрудников отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Данные будут использованы для мониторинга популяции диких животных, - сообщили в пресс-службе учреждения.
В Прибайкалье фотоловушка засняла лосиную семью
Общество, Фото:
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