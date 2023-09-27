В Прибайкалье фотоловушка засняла лосиную семью

Удалось сделать почти 200 снимков



Лосиная семья отметилась на кадрах фотоловушки в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Лоси пришли на солонец, который обустроили и периодически подновляют государственные инспекторы.



Мама-лосиха и её малыш провели на полянке почти полчаса. За это время аппарат, который работал в режиме фото, успел сделать почти 200 снимков.



- Эти кадры вместе с другими фото, на которых в объектив этой фотоловушки в разное время попали изюбри, кабаны, волки и косули, станут предметом изучения сотрудников отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Данные будут использованы для мониторинга популяции диких животных, - сообщили в пресс-службе учреждения.



