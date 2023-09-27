Иркутская каратистка победила на первенстве мира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Также спортсмены области завоевали награды международных соревнований по сётокан



Иркутские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира и международных соревнованиях по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан», которые с 12 по 19 сентября проводились в Республике Маврикий. Соревнования прошли по личным поединкам в абсолютной весовой категории (сётокан кумите) и по одиночным формальным техническим комплексам (сётокан ката).



В состав сборной команды России входили три спортсмена из Иркутской области, двое из них стали обладателями медалей. Победителем первенства мира и серебряным призёром в дисциплинах «сётокан ката» и «сётокан кумите» среди спортсменок 17 лет стала кандидат в мастера спорта Арина К. Две серебряные медали в дисциплинах «сётокан ката» и «сётокан кумите» в возрастной категории 17 лет выиграл кандидат в мастера спорта Денис Г.



Арина и Денис занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Иркутске у тренера Николая Че, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



- Эти спортсмены подтвердили статус членов сборной России и выполнили норматив мастеров спорта России. В настоящее время среди спортсменов идёт жёсткий отбор на кубок мира JKA (сётокан), который в октябре 2024 года должен пройти в Японии. И наши спортсмены будут бороться за право участвовать в этом турнире, - отметил Николай Че.

