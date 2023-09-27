27 сентября

26 сентября

Популярное

Иркутская каратистка победила на первенстве мира

Иркутская каратистка победила на первенстве мира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
Также спортсмены области завоевали награды международных соревнований по сётокан

Иркутские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира и международных соревнованиях по восточному боевому единоборству в дисциплине «сётокан», которые с 12 по 19 сентября проводились в Республике Маврикий. Соревнования прошли по личным поединкам в абсолютной весовой категории (сётокан кумите) и по одиночным формальным техническим комплексам (сётокан ката).

В состав сборной команды России входили три спортсмена из Иркутской области, двое из них стали обладателями медалей. Победителем первенства мира и серебряным призёром в дисциплинах «сётокан ката» и «сётокан кумите» среди спортсменок 17 лет стала кандидат в мастера спорта Арина К. Две серебряные медали в дисциплинах «сётокан ката» и «сётокан кумите» в возрастной категории 17 лет выиграл кандидат в мастера спорта Денис Г.

Арина и Денис занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Иркутске у тренера Николая Че, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

- Эти спортсмены подтвердили статус членов сборной России и выполнили норматив мастеров спорта России. В настоящее время среди спортсменов идёт жёсткий отбор на кубок мира JKA (сётокан), который в октябре 2024 года должен пройти в Японии. И наши спортсмены будут бороться за право участвовать в этом турнире, - отметил Николай Че.
каратэ Иркутская область сётокан спорт первенство мира

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В новом детсаду в Улан-Удэ начались отделочные работы
В новом детсаду в Улан-Удэ начались отделочные работы
Общество, 27.09.2023
Строительство на Шишковке планируют завершить в этом году
Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»
Борицы Бурятии выиграли 7 медалей «Кубка у моря»
Общество, 27.09.2023
У спортсменок 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая награды
На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
На родине бурятского улигершина установили его скульптуру
Общество, 27.09.2023
Памятник народному сказителю появился в Эхирит-Булагатском районе
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»
В Бурятии назвали победителей фестиваля «Путь Аввакума»
Общество, 27.09.2023
В республике прошёл межрегиональный фестиваль старообрядческой культуры
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
В Агинском округе отметили 86-летие со дня основания
Общество, 27.09.2023
В рамках праздника состоялось награждение почётными званиями лучшим в профессии
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Боксёры Бурятии завоевали 35 медалей домашнего турнира
Общество, 27.09.2023
В Иволгинске состоялись межрегиональные соревнования памяти Бориса Зориктуева
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Борицы Бурятии успешно выступили в Беларуси
Общество, 27.09.2023
На счету спортсменок – 4 награды
В Улан-Удэ продлили время пересадочного тарифа на полчаса
В Улан-Удэ продлили время пересадочного тарифа на полчаса
Общество, 27.09.2023
Теперь у пассажиров есть 1,5 часа на поездки по цене одного билета
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Семь депутатов горсовета Улан-Удэ ушли в Народный Хурал
Общество, 27.09.2023
Они досрочно сложили свои полномочия 
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
В Улан-Удэ разъяснили ситуацию с выселением пенсионерки из единственной квартиры
Общество, 27.09.2023
В мэрии сообщили, что за жильё ей заплатили два миллиона рублей

Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Природный парк в Бурятии завалило снегом под конец сентября
Общество, 27.09.2023
Туристов призвали пока воздержаться от пеших походов
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
В Бурятии рассказали о 9-летнем ребёнке, состоящем на учёте у нарколога
Общество, 27.09.2023
Несовершеннолетний стал его пациентом из-за пагубного употребления алкоголя
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
В библиотеках Улан-Удэ будут обучать гражданской обороне
Общество, 27.09.2023
Туда завезли противогазы и защитную одежду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^