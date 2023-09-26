В регионе озвучены результаты исследований редких видов флоры и фауны
Заседание комиссии по охране редких видов растений и животных Иркутской области состоялось на площадке министерства природы региона. На заседании обсудили результаты исследований, которые выполнены по госконтрактам, реализуемым министерством совместно с Байкальским госуниверситетом.
По информации пресс-служба правительства Иркутской области, в этом году были обнаружены два вида лишайников, один вид земноводных, 26 видов птиц и более 20 видов сосудистых растений, включённых в Красные книги РФ и Иркутской области. Одна из наиболее значимых находок – астрагал Ионы, который считался исчезнувшим уже около 60 лет. Обнаружение азиатского бекасовидного веретенника, который был встречен в Аларском районе впервые за последние 20 лет, и многих других видов вызвало интерес научного сообщества.
Также, на мероприятии была высказана идея создания охраняемых природных территорий в некоторых районах, на которых были проведены исследования. Заседание привлекло внимание ведущих экспертов и учёных из Иркутского государственного университета, Иркутского государственного аграрного университета, института географии СО РАН, Красноярского федерального государственного университета и Байкальского центра полевых исследований «Дикая природа Азии».
В Иркутской области обнаружены редкие растения и животные
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