Памятный знак воинам из Иркутской области возвели в Ленинградской области

Он установлен в городе Лодейное Поле
На родине Балтийского флота – в городе Лодейное Поле Ленинградской области 9 сентября состоялось торжественное открытие памятного знака воинам, возведённого с участием Иркутской области в честь бойцов 114-й Иркутско-Свирской дивизии. Открытие прошло в рамках празднования 321-летия со дня образования города. Памятный знак установлен на аллее славы в мемориальном парке «Свирская победа».
Инициатором создания памятника для увековечения памяти воинам-иркутянам, погибшим в районе Лодейного поля на реке Свирь в годы Великой Отечественной войны, стало руководство Кронштадтского собора. Идею поддержали простые граждане и предприниматели из разных регионов страны.
Мемориальный парк «Свирская победа» прилегает к территории Лодейнопольской школы №3 имени героев Свири. Вели церемонию открытия памятного знака старшеклассники школы, они возложили к знаку венок «Воинам-Героям 114-й дивизии от Иркутской области». Один из классов школы – 2 «В» - носит имя 114-й стрелковой дивизии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Справка
114-я дивизия была сформирована в июне 1939 года на территории Иркутской области. В октябре 1941 года дивизия была переброшена в район восточнее Лодейного Поля и вошла в состав 7–й Отдельной армии, которой командовал генерал армии К.А. Мерецков.
Армия вела тяжёлые бои на земле между Онежским и Ладожским озёрами. Благодаря их героической борьбе план немецкого и финского командования по глубокому охвату Ленинграда с северо-востока и созданию второго, внешнего кольца блокады Ленинграда был сорван.
Приказом № 0174 Верховного главнокомандующего от 2 июля 1944 года за успешные наступательные бои дивизии объявлена благодарность и присвоено наименование Свирской. За героизм и отвагу было награждено 2828 солдат, сержантов и офицеров.
Президиум Верховного Совета СССР 5 декабря 1944 года учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». За проявленные мужество и отвагу при освобождении Советского Заполярья 2805 солдат и офицеров 114–й дивизии были награждены орденами и медалями. И. В. Сталин четыре раза объявлял личному составу дивизии благодарность за отличные боевые действия.
День Победы 114-я дивизия встречала в Норвегии. На Параде Победы в Москве, который проходил 24 июня 1945 года, дивизию представляли 10 лучших воинов, они прошли по Красной площади в составе сводного полка Карельского фронта.
18 июля 1945 года 114-й дивизии был вручён орден Красного Знамени.
Памятный знак воинам из Иркутской области возвели в Ленинградской области
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Среди участников – замминистра природы РФ
Они предпочитают два типа охоты
Он установлен в городе Лодейное Поле
Их поощрили за добросовестный труд
Звания удостоились четверо борцов-сумоистов
В селе региона создали креативное пространство для детей
Победителем стала ученица из Оренбурга
Павильон Бурятии основное внимание уделит туристической отрасли
Помощь оказали 674 жителям города
Спортсмены завоевали три награды
Кроме этого, один из спортсменов республики установил мировой рекорд
Соревнования посвятят столетию республики
Власти вновь продлили запрет на их посещение
В этом году планируется заготовить кормов немного больше, чем год назад
Они попросят духов о благополучной зиме