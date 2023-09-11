11 сентября

10 сентября

Популярное

Памятный знак воинам из Иркутской области возвели в Ленинградской области

Памятный знак воинам из Иркутской области возвели в Ленинградской области
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Он установлен в городе Лодейное Поле

На родине Балтийского флота – в городе Лодейное Поле Ленинградской области 9 сентября состоялось торжественное открытие памятного знака воинам, возведённого с участием Иркутской области в честь бойцов 114-й Иркутско-Свирской дивизии. Открытие прошло в рамках празднования 321-летия со дня образования города. Памятный знак установлен на аллее славы в мемориальном парке «Свирская победа».

Инициатором создания памятника для увековечения памяти воинам-иркутянам, погибшим в районе Лодейного поля на реке Свирь в годы Великой Отечественной войны, стало руководство Кронштадтского собора. Идею поддержали простые граждане и предприниматели из разных регионов страны.

Мемориальный парк «Свирская победа» прилегает к территории Лодейнопольской школы №3 имени героев Свири. Вели церемонию открытия памятного знака старшеклассники школы, они возложили к знаку венок «Воинам-Героям 114-й дивизии от Иркутской области». Один из классов школы – 2 «В» - носит имя 114-й стрелковой дивизии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Справка

114-я дивизия была сформирована в июне 1939 года на территории Иркутской области. В октябре 1941 года дивизия была переброшена в район восточнее Лодейного Поля и вошла в состав 7–й Отдельной армии, которой командовал генерал армии К.А. Мерецков.

Армия вела тяжёлые бои на земле между Онежским и Ладожским озёрами. Благодаря их героической борьбе план немецкого и финского командования по глубокому охвату Ленинграда с северо-востока и созданию второго, внешнего кольца блокады Ленинграда был сорван.

Приказом № 0174 Верховного главнокомандующего от 2 июля 1944 года за успешные наступательные бои дивизии объявлена благодарность и присвоено наименование Свирской. За героизм и отвагу было награждено 2828 солдат, сержантов и офицеров.

Президиум Верховного Совета СССР 5 декабря 1944 года учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». За проявленные мужество и отвагу при освобождении Советского Заполярья 2805 солдат и офицеров 114–й дивизии были награждены орденами и медалями. И. В. Сталин четыре раза объявлял личному составу дивизии благодарность за отличные боевые действия.

День Победы 114-я дивизия встречала в Норвегии. На Параде Победы в Москве, который проходил 24 июня 1945 года, дивизию представляли 10 лучших воинов, они прошли по Красной площади в составе сводного полка Карельского фронта.

18 июля 1945 года 114-й дивизии был вручён орден Красного Знамени.

Великая Отечественная Иркутская область памятный знак

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии волонтёры очистят 10 км берега Байкала
В Бурятии волонтёры очистят 10 км берега Байкала
Общество, 11.09.2023
Среди участников – замминистра природы РФ
В Бурятии насчитали три десятка егерей
В Бурятии насчитали три десятка егерей
Общество, 11.09.2023
Они предпочитают два типа охоты 
В Бурятии наградили медработников
В Бурятии наградили медработников
Общество, 11.09.2023
Их поощрили за добросовестный труд
В Бурятии стало больше мастеров спорта России
В Бурятии стало больше мастеров спорта России
Общество, 11.09.2023
Звания удостоились четверо борцов-сумоистов
Этнопространство для изучения традиций бурят появилось в Иркутской области
Этнопространство для изучения традиций бурят появилось в Иркутской области
Общество, 11.09.2023
В селе региона создали креативное пространство для детей
На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока»
Общество, 11.09.2023
Павильон Бурятии основное внимание уделит туристической отрасли
Гиревики Бурятии завоевали 11 медалей чемпионата и первенства мира
Гиревики Бурятии завоевали 11 медалей чемпионата и первенства мира
Общество, 11.09.2023
Кроме этого, один из спортсменов республики установил мировой рекорд
В Еравнинском районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
В Еравнинском районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
Общество, 11.09.2023
Соревнования посвятят столетию республики
Улан-удэнцы не смогут появляться в лесах до октября
Улан-удэнцы не смогут появляться в лесах до октября
Общество, 11.09.2023
Власти вновь продлили запрет на их посещение 
Дожди сдвинули сроки заготовки кормов в Бурятии
Дожди сдвинули сроки заготовки кормов в Бурятии
Общество, 11.09.2023
В этом году планируется заготовить кормов немного больше, чем год назад
Бурятские шаманы закроют «небесные врата»
Бурятские шаманы закроют «небесные врата»
Общество, 11.09.2023
Они попросят духов о благополучной зиме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^