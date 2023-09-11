Памятный знак воинам из Иркутской области возвели в Ленинградской области

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Он установлен в городе Лодейное Поле



На родине Балтийского флота – в городе Лодейное Поле Ленинградской области 9 сентября состоялось торжественное открытие памятного знака воинам, возведённого с участием Иркутской области в честь бойцов 114-й Иркутско-Свирской дивизии. Открытие прошло в рамках празднования 321-летия со дня образования города. Памятный знак установлен на аллее славы в мемориальном парке «Свирская победа».



Инициатором создания памятника для увековечения памяти воинам-иркутянам, погибшим в районе Лодейного поля на реке Свирь в годы Великой Отечественной войны, стало руководство Кронштадтского собора. Идею поддержали простые граждане и предприниматели из разных регионов страны.



Мемориальный парк «Свирская победа» прилегает к территории Лодейнопольской школы №3 имени героев Свири. Вели церемонию открытия памятного знака старшеклассники школы, они возложили к знаку венок «Воинам-Героям 114-й дивизии от Иркутской области». Один из классов школы – 2 «В» - носит имя 114-й стрелковой дивизии, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Справка



114-я дивизия была сформирована в июне 1939 года на территории Иркутской области. В октябре 1941 года дивизия была переброшена в район восточнее Лодейного Поля и вошла в состав 7–й Отдельной армии, которой командовал генерал армии К.А. Мерецков.



Армия вела тяжёлые бои на земле между Онежским и Ладожским озёрами. Благодаря их героической борьбе план немецкого и финского командования по глубокому охвату Ленинграда с северо-востока и созданию второго, внешнего кольца блокады Ленинграда был сорван.



Приказом № 0174 Верховного главнокомандующего от 2 июля 1944 года за успешные наступательные бои дивизии объявлена благодарность и присвоено наименование Свирской. За героизм и отвагу было награждено 2828 солдат, сержантов и офицеров.



Президиум Верховного Совета СССР 5 декабря 1944 года учредил медаль «За оборону Советского Заполярья». За проявленные мужество и отвагу при освобождении Советского Заполярья 2805 солдат и офицеров 114–й дивизии были награждены орденами и медалями. И. В. Сталин четыре раза объявлял личному составу дивизии благодарность за отличные боевые действия.



День Победы 114-я дивизия встречала в Норвегии. На Параде Победы в Москве, который проходил 24 июня 1945 года, дивизию представляли 10 лучших воинов, они прошли по Красной площади в составе сводного полка Карельского фронта.



18 июля 1945 года 114-й дивизии был вручён орден Красного Знамени.



