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На экореабилитацию города в Иркутской области направят 1,6 млрд рублей

На экореабилитацию города в Иркутской области направят 1,6 млрд рублей
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Средства пойдут на рекультивацию территории Усолья-Сибирского

Правительство России направит 1,6 млрд рублей на экологическую реабилитацию Усолья-Сибирского в 2024 году. Об этом стало известно на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории Усолья-Сибирского, которое провела заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко совместно со специальным представителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

- Проделана масштабная работа по ликвидации накопленного экологического вреда, но многое ещё предстоит сделать. Поэтому правительство направит 1,6 млрд рублей на рекультивацию в 2024 году, – отметила Виктория Абрамченко.

Работы по ликвидации накопленного экологического вреда на площадке бывшего «Усольехимпрома» начались в 2020 году. Федеральный экологический оператор в 2020-2021 гг. реализовал первоочередные мероприятия по ликвидации наиболее сложных объектов на промышленной площадке. В 2022 году приступил к демонтажу подземных и надземных частей зданий и сооружений. В начале 2023 года с территории на специализированные предприятия для утилизации были вывезены ранее перезатаренные отходы.

Сегодня на площадке полным ходом идут работы. В этом году федеральному экологическому оператору предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с получением вторичного щебня, из которого формируется выравнивающий слой для шламонакопителя перед его укрытием, ликвидировать опасный производственный объект «Площадка производства трихлорсилана и четырёххлористого кремния», включая приведение в безопасное состояние 96 технологических ёмкостей с остатками химических веществ. Параллельно идут работы по строительству экотехнопарка «Восток». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Иркутская область

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