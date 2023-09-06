Данные нужны для определения мероприятий по снижению выбросов от автотранспорта
В семи городах Иркутской области, участниках федерального проекта «Чистый воздух», определят уровень выбросов от автомобилей. Трёхсторонние соглашения о сотрудничестве подписали министерство природы Иркутской области, ВНИИ «Экология» и администрации городов Ангарск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово и Шелехов. Документы предусматривают взаимодействие при выполнении натурных обследований структуры и интенсивности транспортного потока.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области, такие обследования необходимы для определения уровня достоверных выбросов загрязняющих веществ от транспорта. Исходя из данных обследований будут определены мероприятия для дальнейшего снижения выбросов от автотранспорта в городах. Расчёты загрязнения уровня воздуха будут выполнены до конца этого года.
В 7 городах Иркутской области определят уровень выбросов от автомобилей
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