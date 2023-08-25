Это произойдёт 3 и 9 сентября
Полуденный выстрел в Чите в сентябре этого года раздастся дважды: 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также 9 сентября во вторую годовщину присвоения Чите звания «Город трудовой доблести», сообщила заместитель министра культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва.
Выстрел холостыми патронами из гаубицы Д-30 в сторону города в обоих случаях произойдёт в 12:00. Торжественная церемония будет сопровождаться гимном России и поднятием флага.
В пресс-службе правительства Забайкальского края напомнили, что впервые на государственный праздник гаубица в Чите стреляла в День России 12 июня этого года. Эту традицию по распоряжению губернатора Александра Осипова ввели вслед за традицией полуденного выстрела в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе и Владивостоке.
В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки
Общество, Фото:
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