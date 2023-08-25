В сентябре в Чите дважды выстрелят с пушки

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Это произойдёт 3 и 9 сентября



Полуденный выстрел в Чите в сентябре этого года раздастся дважды: 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также 9 сентября во вторую годовщину присвоения Чите звания «Город трудовой доблести», сообщила заместитель министра культуры Забайкальского края Алёна Ячменёва.



Выстрел холостыми патронами из гаубицы Д-30 в сторону города в обоих случаях произойдёт в 12:00. Торжественная церемония будет сопровождаться гимном России и поднятием флага.



В пресс-службе правительства Забайкальского края напомнили, что впервые на государственный праздник гаубица в Чите стреляла в День России 12 июня этого года. Эту традицию по распоряжению губернатора Александра Осипова ввели вслед за традицией полуденного выстрела в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Севастополе и Владивостоке.

