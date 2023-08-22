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В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов

В Чите планируют переоборудовать на газовое отопление более 3,7 тысячи домов
Общество,  Фото:pixabay.com.
Заявки на переоборудование домов продолжают принимать

Переоборудовать на газовое отопление к концу 2023 года планируется 3787 домовладений в Чите. Об этом сообщил на оперативном совещании с правительством Забайкалья 21 августа министр ЖКХ региона Алексей Головинкин.

- Проложено 54 километра сетей. Продолжается приём заявок на переоборудование домов, заключено 693 договора. Всего переоборудованию в 2023 году подлежит 3787 домовладений, 14 июля поступило 360 котлов. Бригады работают в домах, ставят стойки от трубопровода, бурят отверстия. В 48 домах оборудование полностью смонтировано, за неделю оборудование установлено в 28 домах, - рассказал Алексей Головинкин.

СПГ-газификации Читы реализуется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». К 2024 году на газовое отопление планируется перевести более 13 тысяч домовладений.

Министр ЖКХ региона отметил, что для удобства граждан со 2 августа запущен онлайн-сервис приёма заявок через портал Газ.75.ру. Вход в личный кабинет осуществляется через Госуслуги.

Перевод населения на газовое отопление осуществляется бесплатно - это поручение президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 
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