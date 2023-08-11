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На Байкале браконьер выловил омуль на 109 тысяч

На Байкале браконьер выловил омуль на 109 тысяч
Общество,  Фото:Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте
Возбуждено уголовное дело

На озере Байкал в районе посёлка Утулик Слюдянского района Иркутской области транспортные полицейские поймали браконьера. 48-летний мужчина ловил омуль сетями (запрещённое орудие лова); ущерб оценён в 109 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». У нарушителя изъяли лодку, запрещённые орудия лова и всю рыбу.

- В отношении браконьера избрана мера принуждения - обязательство о явке. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

браконьерство омуль

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