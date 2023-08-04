«Байкальский шторм» пройдёт в городе во второй раз
5 августа в Северобайкальске состоится второй фестиваль боевых искусств на севере Байкала «Байкальский шторм». Мероприятие пройдёт с 18:00 на площади имени В.А. Бодрова.
В программе запланированы соревнования по боксу, ММА, панкратиону и тайскому боксу. Также будут проведены матчи за звание абсолютного чемпиона по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан». Кроме этого, состоятся дискотека под открытым небом и выступление от специального гостя Андрея Конн (г.Новосибирск).
В рамках фестиваля в главном поединке по муай-тай встретятся Григорий Никитеев (г. Северобайкальск) и Махмадали «Панда» Ходжаев (г. Красноярск).
Возрастное ограничение: 12+.
Северобайкальск примет фестиваль боевых искусств
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