Северобайкальск примет фестиваль боевых искусств

«Байкальский шторм» пройдёт в городе во второй раз



5 августа в Северобайкальске состоится второй фестиваль боевых искусств на севере Байкала «Байкальский шторм». Мероприятие пройдёт с 18:00 на площади имени В.А. Бодрова.



В программе запланированы соревнования по боксу, ММА, панкратиону и тайскому боксу. Также будут проведены матчи за звание абсолютного чемпиона по бурятской борьбе «Бухэ Барилдаан». Кроме этого, состоятся дискотека под открытым небом и выступление от специального гостя Андрея Конн (г.Новосибирск).



В рамках фестиваля в главном поединке по муай-тай встретятся Григорий Никитеев (г. Северобайкальск) и Махмадали «Панда» Ходжаев (г. Красноярск).



Возрастное ограничение: 12+.

