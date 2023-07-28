28 июля

27 июля

Популярное

В Забайкалье прибыли военные из Монголии

В Забайкалье прибыли военные из Монголии
Общество,  Фото:пресс-служба дома офицеров Забайкалья
Гости побывали в военной части и на экскурсии в парке

Военнослужащие Вооружённых Сил Монголии прибыли в Читу с дружественным визитом в рамках сотрудничества. Их принимал личный состав истребительного авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае. Гости побывали не только в воинской части, но и в парке культуры и отдыха дома офицеров, в музее декабристов, посмотрели достопримечательности Читы.

Как сообщили в пресс-службе дома офицеров Забайкальского края, военным рассказали об истории парка, подробно остановились на экспонатах аллеи Славы, где представлены образцы боевых машин. Некоторые экспонаты, о которых рассказали военнослужащим, принимали участие в боях на Халхин-Голе – они были особенно интересны монгольским воинам.

- Спасибо за экскурсию, за возможность погрузиться в историю, а также подробнее узнать о дружбе наших стран, - рассказал майор Вооружённых Сил Монголии Билэгтборзаяа Саинболд. - Понравились скульптуры писателю Василию Жуковскому, вождю пролетариата Владимиру Ленину. Мы сделали много фотографий на память рядом с самолётом, танками и артиллерийскими установками.
Забайкальский край Монголия военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы
В Иркутской области начали подготовку к 80-летию Победы
Общество, 28.07.2023
Планируется обновление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной
В Бурятии производители молока могут получить субсидии
В Бурятии производители молока могут получить субсидии
Общество, 28.07.2023
Они пойдут на содержание маточного стада
Ещё одна двухсотбалльница Бурятии рассказала о подготовке к ЕГЭ
Ещё одна двухсотбалльница Бурятии рассказала о подготовке к ЕГЭ
Общество, 28.07.2023
Она получила 100 баллов по истории и литературе
На Иркутской ГЭС повысят уровень сброса воды
На Иркутской ГЭС повысят уровень сброса воды
Общество, 28.07.2023
Это обусловлено ростом воды в Байкале
В районе Бурятии осенью откроют «Семейский сундучок»
В районе Бурятии осенью откроют «Семейский сундучок»
Общество, 28.07.2023
В Тарбагатае появится модельная баблиотека
Дзюдоистка из Бурятии выиграла золото игр сурдлимпийцев
Дзюдоистка из Бурятии выиграла золото игр сурдлимпийцев
Общество, 28.07.2023
Победителем соревнований стала Анна Гнеушева
В Байкальске снимут режим ЧС
В Байкальске снимут режим ЧС
Общество, 28.07.2023
Он был введён из-за паводка
В Бурятии по дороге на Байкал установили новую дорожную камеру
В Бурятии по дороге на Байкал установили новую дорожную камеру
Общество, 28.07.2023
Всего на дорогах появилось три новых стационарных камеры
В отдалённом посёлке в Бурятии завершают ремонт дома культуры
В отдалённом посёлке в Бурятии завершают ремонт дома культуры
Общество, 28.07.2023
Из федерального бюджета выделили более 10 миллионов рублей
На Гусином озере в Бурятии вновь заметили змею
На Гусином озере в Бурятии вновь заметили змею
Общество, 28.07.2023
Отдыхающих призывают быть осторожными

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^