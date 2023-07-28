В Забайкалье прибыли военные из Монголии

Общество, Фото: пресс-служба дома офицеров Забайкалья

Гости побывали в военной части и на экскурсии в парке



Военнослужащие Вооружённых Сил Монголии прибыли в Читу с дружественным визитом в рамках сотрудничества. Их принимал личный состав истребительного авиационного полка, дислоцированного в Забайкальском крае. Гости побывали не только в воинской части, но и в парке культуры и отдыха дома офицеров, в музее декабристов, посмотрели достопримечательности Читы.



Как сообщили в пресс-службе дома офицеров Забайкальского края, военным рассказали об истории парка, подробно остановились на экспонатах аллеи Славы, где представлены образцы боевых машин. Некоторые экспонаты, о которых рассказали военнослужащим, принимали участие в боях на Халхин-Голе – они были особенно интересны монгольским воинам.



- Спасибо за экскурсию, за возможность погрузиться в историю, а также подробнее узнать о дружбе наших стран, - рассказал майор Вооружённых Сил Монголии Билэгтборзаяа Саинболд. - Понравились скульптуры писателю Василию Жуковскому, вождю пролетариата Владимиру Ленину. Мы сделали много фотографий на память рядом с самолётом, танками и артиллерийскими установками.

