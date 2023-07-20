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21 июля в Чите совершат крестный ход

21 июля в Чите совершат крестный ход
Общество,  Фото:pixabay.com
По маршруту будет перекрыто движение транспорта

21 июля в Чите проведут крестный ход. Он будет посвящён чествованию Казанской иконы Божией Матери и престольному празднику кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери.

Мероприятие согласовано на время с 9:30 до 10:10. Маршрут движения колонны: от Казанского кафедрального собора – ул. Бутина – ул. Петровская – ул. Ленинградская – ул. Амурская – до Казанского кафедрального собора.

По информации пресс-службы администрации городского округа «Город Чита», в связи крестным ходом будет перекрыто движение для всех видов транспорта, включая общественный, с 9:15 до 10:10 по следующим улицам:
- ул. Бутина от ул. Амурская до ул. Петровская;
- ул. Петровская от ул. Бутина до ул. Ленинградская;
- ул. Ленинградская от ул. Петровская до ул. Амурская;
- ул. Амурская до ул. Бутина.

Возрастное ограничение: 0+.
Чита православие крестный ход ограничение движения

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