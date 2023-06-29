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В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы

В Бурятии собрались на слёт-будущие аграрии и животноводы
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Стартовал конкурс агроэкологических объединений республики

В Улан-Удэ начал работу первый региональный слёт-конкурс агроэкологических объединений Бурятии. В мероприятии участвуют 10 команд из районов и столицы республики из школ, выступающих пилотными площадками по развитию агроклассов.

Слёт проходит на базе в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. В нём участвуют команды из Баргузинского, Джидинского, Закаменского, Кабанского и Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Селенгинского и Тункинского районов и города Улан-Удэ. Мероприятие посвящено 105-летию со дня создания движения юных натуралистов России.

- Конкурсантов ожидает большая программа, включающая соревнования в командном и в индивидуальном зачёте по девяти номинациям сельскохозяйственных специальностей: агрономия, животноводство, коневодство, ландшафтный дизайн, овощеводство, организация сельского хозяйства, рационализаторы и изобретатели, садоводство, технология, - рассказали организаторы из ресурсного эколого-биологического центра РБ.

После торжественной церемонии открытия будущие специалисты рассказали о себе, своём классе, школе и своей малой родине в виде творческого выступления в конкурсе «Лучшее агрообъединение». Закончился первый день площадки спортивными играми и посещением кинотеатра.

- Впереди у команд испытания теорией и практикой. В рамках мероприятия ребята лучше изучат свои будущие профессии, отточат рабочие навыки и заложат основу для успешной деятельности в сельскохозяйственной сфере республики, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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