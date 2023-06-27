В Улан-Удэ отгрейдировали полторы сотни улиц

В городе привели в порядок 94 километра грунтовых дорог
В столице Бурятии отгрейдировали 150 улиц общей протяжённостью 94 километра. Для удобства автомобилистов сотрудники городского комбината по благоустройству отсыпали инертным материалом 105 участков.
Во вторник, 27 июня, работы велись на улицах Аршанская, Лермонтова и Кирпичная в Железнодорожном районе, а также в микрорайоне Верхняя Березовка.
- Спецтехника приводит в порядок грунтовые дороги ежедневно. Там, где требуется укрепление основания дорожного полотна, проводится подсыпка промоин инертным материалом, – пояснил и. о. директора КБУ Иван Толстихин.
Грунтовки в Улан-Удэ грейдируют согласно спискам, утверждённым в администрациях всех трёх районов города – Октябрьского, Советского и Железнодорожного.
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