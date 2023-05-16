Этот объект выбрали сами сельчане
В 2022 году жители Джидинского района Бурятии с помощью голосования выбрали для благоустройства центральную площадь села Петропавловка. Объект приведут в порядок в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
По проекту в центре села будут установлены беседки и навесы для отдыха, а также будет выполнено освещение и озеленение территории.
- Я очень рада, что район растёт и развивается и благоустраивают общественные территории. Есть места, где можно прогуляться и отдохнуть, - признаётся жительница села Петропавловка.
Работы по проекту уже начались. Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить село, а формируют новый культурный уровень жизни местных жителей и открывают новые возможности, сообщает администрация Джидинского района.
В Бурятии приведут в порядок площадь в райцентре
Общество, Фото:
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