Жителей севера Бурятии предупредили о разрушающемся мосте

Общество, Фото: Минтранс Бурятии

Автомобилистов призвал не ездить по опасной переправе



На 141-ом километре трассы «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» есть опасный мост через ручей Подкаменный. Он находится в аварийном состоянии, предупредили в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Как выяснилось, на переправе – повреждение поперечных балок и верхнего настила Объездных путей нет, однако ездить по разрушающемуся сооружению тоже небезопасно.



- Будьте бдительны и осторожны, – призвали автомобилистов. – Ограничьте по возможности поездки в этом направлении до стабилизации обстановки.



