Автомобилистов призвал не ездить по опасной переправе
На 141-ом километре трассы «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» есть опасный мост через ручей Подкаменный. Он находится в аварийном состоянии, предупредили в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Как выяснилось, на переправе – повреждение поперечных балок и верхнего настила Объездных путей нет, однако ездить по разрушающемуся сооружению тоже небезопасно.
- Будьте бдительны и осторожны, – призвали автомобилистов. – Ограничьте по возможности поездки в этом направлении до стабилизации обстановки.
Жителей севера Бурятии предупредили о разрушающемся мосте
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