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Международный турнир по борьбе «Baikal Open» стартовал в Бурятии

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях принимают участие 228 борцов из 14 стран мира. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

В субботу, 29 апреля, в Физкультурно-спортивном комплексе стартовал юбилейный, 25-й международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open» на призы главы Бурятии.

- Борьба - это наш национальный вид спорта. Это спорт, который закаляет характер, делает мужчину сильным и достойным. Нашей Родине нужны настоящие патриоты, сильные духом и телом, настоящие мужчины. Я желаю, чтобы сегодня и завтра здесь, на борцовских коврах, наши ребята показали достойную борьбу. Чтобы была красивая, честная борьба, и мы смогли выбрать сильнейших. Мы приветствуем наших гостей из 14 стран, которые сегодня здесь вместе с нами. И пусть победит сильнейший!, - поприветствовал участников и гостей глава Бурятии Алексей Цыденов.

В соревнованиях принимают участие 228 борцов из 14 стран мира — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Македонии, Марокко, Молдавии, Монголии, Таджикистана Турции, Южной Кореи и России. Медали они разыграют в десяти весовых категориях.

Участников поприветствовал заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

- Для нас, для Государственной Думы - особая честь приветствовать сегодня юбилейный 25 турнир на призы главы Бурятии. Вы большие молодцы, что здесь проводите самые масштабные, очень красивые спортивные праздники. Мы за вами наблюдаем, мы гордимся вами. Очень хорошо, что прибыли к нам спортсмены из 14 стран мира. Вот, говорят, якобы у нас изоляция. Нет, мы открыты душой для всего мира. Это правда. Спасибо нашим гостям, которые прибыли из других стран. Спасибо нашим ребятам из других регионов, которые здесь присутствуют, - сказал он.

В течение дня на коврах ФСК проходили предварительные схватки.

Сегодня, 30 апреля, с 11:00 до 15:00 пройдут утешительные встречи, и с 15:00 до 18:00 - финалы и награждения победителей. Вход свободный.

Традиционно спонсорскую помощь оказал генеральный партнёр федерации по вольной борьбе Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП). Предприятие регулярно осуществляет финансирование крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.


Возрастное ограничение 6+

спорт вольная борьба

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