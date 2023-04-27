На сельском кладбище в Бурятии устроили свалку

Местные жители побросали мусор прямо возле баков
Жители прибайкальского села Турунтаево прислали в группу «Прибайкалье-инфо.24/7» фото, сделанное на местном кладбище. На снимке видно, что контейнеры просто переполнены отходами. Цветы, пустые бутылки и другой мусор валяются и прямо возле баков.
- Приехали сегодня на кладбище и увидели такую картину! Кто за это безобразие ответственный? – поинтересовались сельчане. – Если наше поселение не справляется м задачей, может, стоить отдать кладбище заинтересованным людям?
И. о главы сельского поселения «Турунтаевское» Павел Вербицкий пояснил: за это «безобразие» ответственны жители села, завалившие место захоронения мусором – вопреки уведомлениям, которые размещала местная администрация.
Как выяснилось, с кладбища ещё в начале апреля вывезли два полных самосвала мусора, а через пару недель, 13-го – все отходы с контейнерных площадок. В следующий раз вывоз ТКО запланировали в мае.
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