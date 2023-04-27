Он состоится 28 и 29 апреля
В Кабанском районе Бурятии проведут 52-й праздник бега, посвящённый памяти полного кавалера ордена Солдатской Славы Петра Андрияновича Попова. Соревнования проводятся с 28 по 29 апреля в селе Кабанск.
Участие могут принять представители школ, предприятий, муниципальных образований Кабанского района, Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.
28 апреля пройдут забеги для всех желающих на 100 и-500 метров в возрастных группах 2012 г.р., 2013 г.р., 2014 г.р., 2015 г.р. и младше. Начало соревнований в 15:00. 29 апреля состоится личное первенство для всех желающих на дистанции 1,2 км (мальчики и девочки, юноши и девушки); 1,75 км (юноши и девушки, юниорки, ветераны-женщины); 3,5 км (ветераны-мужчины); 7 км (юниоры, мужчины и женщины, ветераны-мужчины). Старт соревнованиям будет дан в 12:00.
Призёров наградят в каждой возрастной группе, а также в абсолютном первенстве среди мужчин и среди женщин на дистанции 7 км. Также будут предусмотрены специальные номинации.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии отметят праздник бега
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