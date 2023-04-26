В Бурятии сельские школьники остались без автобуса

Сломанный транспорт простаивает уже больше месяца





Жители Баргузинского района поинтересовались, когда, наконец, отремонтируют школьный автобус. По их словам, детей из нескольких сёл – Соёл, Карасун и Уржил – увозят в школу в Баянголе на одном автобусе уже второй месяц. Вставать им приходится в шесть утра, а домой ребятишки возвращаются только к 16:00.- Они очень сильно устают – учитывая, что неделя шестидневная, особенно младшие классы, – рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7».Директор Баянгольской средней школы Екатерина Дондупова пояснила: Citroën Jumper 2013 года выпуска с 21 марта находится в неисправном состоянии. Учебное заведение заключило с одной из компаний договор и закупило необходимые запчасти на 63 550 рублей. Их доставили 20 апреля. Неисправность устранили, но транспортное средство всё равно не заводится.- Ищем пути выхода из сложившейся ситуации. 18 апреля должны были пройти технический осмотр. Проходим его дважды в год, – отметила Екатерина Дондупова. – Без диагностической карты не имеем право выйти на маршрут.Проблемы, по словам директор школы, начались в 2021 году – после техосмотра в Улан-Удэ. В 2022-ом сделали полную диагностику автобуса и провели техническое обслуживание на станции в Турунтаево.- Но на наших дорогах и кочках вновь и вновь возникают проблемы. Руководство района знает об этой проблеме, – подчеркнула Екатерина Дондупова. – Баянгольская СОШ сейчас первая в списке на новый школьный автобус в районе.