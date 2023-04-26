26 апреля

25 апреля

Популярное

В Бурятии сельские школьники остались без автобуса

В Бурятии сельские школьники остались без автобуса
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сломанный транспорт простаивает уже больше месяца

Жители Баргузинского района поинтересовались, когда, наконец, отремонтируют школьный автобус. По их словам, детей из нескольких сёл – Соёл, Карасун и Уржил – увозят в школу в Баянголе на одном автобусе уже второй месяц. Вставать им приходится в шесть утра, а домой ребятишки возвращаются только к 16:00.

- Они очень сильно устают – учитывая, что неделя шестидневная, особенно младшие классы, – рассказали в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Директор Баянгольской средней школы Екатерина Дондупова пояснила: Citroën Jumper 2013 года выпуска с 21 марта находится в неисправном состоянии. Учебное заведение заключило с одной из компаний договор и закупило необходимые запчасти на 63 550 рублей. Их доставили 20 апреля. Неисправность устранили, но транспортное средство всё равно не заводится.

- Ищем пути выхода из сложившейся ситуации. 18 апреля должны были пройти технический осмотр. Проходим его дважды в год, – отметила Екатерина Дондупова. – Без диагностической карты не имеем право выйти на маршрут.

Проблемы, по словам директор школы, начались в 2021 году – после техосмотра в Улан-Удэ. В 2022-ом сделали полную диагностику автобуса и провели техническое обслуживание на станции в Турунтаево.

- Но на наших дорогах и кочках вновь и вновь возникают проблемы. Руководство района знает об этой проблеме, – подчеркнула Екатерина Дондупова. – Баянгольская СОШ сейчас первая в списке на новый школьный автобус в районе. 
школьный автобус школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ жильцы дома переплатили за свет 229 тысяч
В Улан-Удэ жильцы дома переплатили за свет 229 тысяч
Общество, 26.04.2023
Энергетиков заставили сделать им перерасчёт

Посреди поля в Бурятии забил родник
Посреди поля в Бурятии забил родник
Общество, 26.04.2023
Его случайно обнаружили местные жители
На севере Бурятии построят новую поликлинику
На севере Бурятии построят новую поликлинику
Общество, 26.04.2023
Старое здание и поликлиникой назвать сложно
В Улан-Удэ осуждённые высадили берёзы
В Улан-Удэ осуждённые высадили берёзы
Общество, 26.04.2023
Саженцы высадили возле памятника Матери
В школе в Бурятии увековечили память погибшего участника СВО
В школе в Бурятии увековечили память погибшего участника СВО
Общество, 26.04.2023
Велингтон Маланов был выпускником Элысунской школы
В Бурятии на несколько дней закроется МФЦ
В Бурятии на несколько дней закроется МФЦ
Общество, 26.04.2023
Режим его работы изменится на майских праздниках
Чемпиона Европы по самбо качали на руках в аэропорту Улан-Удэ
Чемпиона Европы по самбо качали на руках в аэропорту Улан-Удэ
Общество, 26.04.2023
Алдар Намсараев прилетел утром в Бурятию
На Бурятию под конец апреля обрушатся снег и метели
На Бурятию под конец апреля обрушатся снег и метели
Общество, 26.04.2023
Жителям республики пообещали «некомфортную» погоду
В Бурятии директора спортшколы оштрафовали за принятого на работу экс-полицейского
В Бурятии директора спортшколы оштрафовали за принятого на работу экс-полицейского
Общество, 26.04.2023
Проблема оказалась в несоблюдении антикоррупционного законодательства
По одному из райцентров Бурятии разъезжают подростки на мотоциклах
По одному из райцентров Бурятии разъезжают подростки на мотоциклах
Общество, 26.04.2023
На несовершеннолетних вовсю жалуются местные жители
Бурятии угрожает заразный птичий грипп
Бурятии угрожает заразный птичий грипп
Общество, 26.04.2023
Риск его проникновения в республику остаётся высоким

Реки в Бурятии продолжают освобождаться ото льда
Реки в Бурятии продолжают освобождаться ото льда
Общество, 26.04.2023
На некоторых водоёмах он уже сошёл полностью
В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы
В Бурятии родители школьников пожаловались на «отполовиненные» бананы
Общество, 26.04.2023
Детям пришлось раздать остатки вчерашних фруктов
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить вареники и драники
Общество, 26.04.2023
В исправительном учреждении провели кулинарный мастер-класс 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^