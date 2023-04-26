На Бурятию под конец апреля обрушатся снег и метели

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По данным синоптиков, уже в четверг, 27 апреля, дневная температура в Бурятии опустится до 0, +5 градусов, но местами обещают до +10. В ночное время столбик термометра будет колебаться от -1 до -6, а в некоторых районах – от -11 до -16 градусов. Ночью 28-го похолодает до -3, -8, кое-где – до -13, -18. Днём воздух прогреется до +10, +15, местами – лишь до 0, +5.

В ближайшие дни ряд российских регионов – Иркутскую и Владимирскую области, Татарстан, Бурятию, соседнее Забайкалье, а также Северный Кавказ – накроют сильные осадки. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.- Наиболее некомфортная погода будет на юге Западной и Средней Сибири. Например, в ближайшие два дня на юге Иркутской области ожидается сильный мокрый снег и его налипание, а на севере – снег и метель с ветром до 23 метров в секунду, – цитирует Вильфанда издание.По его словам, аналогичная ситуация будет и в Бурятии. «В Забайкальском крае тоже прогнозируют сильные осадки – дождь и мокрый снег, – добавил научный руководитель Гидрометцентра РФ.