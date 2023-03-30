На ней изобразят районы, города и озеро Байкал
Вышитую карту Иркутской области готовятся презентовать в Единый день фольклора. Эта акция стала продолжением всероссийского проекта 2022 года «Вышитая карта России».
Для проекта был создан фанерный макет Иркутской области. Он состоит из 42 деталей в форме муниципальных образований региона. Вышивальщицы используют их как шаблоны, чтобы очертить на канве контур для изготовления своей части вышивки. Так, из отдельных, вручную заполненных фрагментов ткани, будет создано цельное полотно размером 2,5 на 2,5 метра. Его дополнительно украсят декоративные элементы, представляющие города области и озеро Байкал.
Организаторы обращают внимание тех территорий, кто ещё не успел забрать макеты: до 1 мая участникам необходимо закончить свои работы и отправить их в Иркутский областной дом народного творчества. Здесь будет сформировано готовое изделие. Вышитую карту Иркутской области готовят к презентации 17 июля в Единый день фольклора, который отмечается в России с 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ИОДНТ.
В Иркутской области вышивают подробную карту региона
Общество, Фото:
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