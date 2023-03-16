В Бурятии отрепетировали воображаемое наводнение





На этот раз в них принимают участие органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также заинтересованные министерства и ведомства. Накануне в республике отрепетировали действия в случае осложнения паводковой обстановки.













По легенде, после интенсивного таяния снега и выноса льда с верхнего течения Селенги вода резко вышла на пойму. Низменные участки на берегу отсыпали грунтом, а местные власти организовали «эвакуацию» условно пострадавшего населения в пункт временного размещения.



Кроме того, в рамках тренировки отработали вопросы по предоставлению материальной и финансовой помощи местным жителям. Вместе с тем гидрологическую обстановку в Бурятии сейчас характеризуют как стабильную. На реках наблюдается ледостав.



- На особом контроле находятся мероприятия по устранению последствий наледных явлений. 16 марта на острове Богородский в Улан-Удэ отработают действия органов местного самоуправления, лесоохраны и пожарно-спасательных подразделений по защите населённого пункта от природного пожара, – рассказали в республиканском управлении МЧС.

