В Бурятии отрепетировали воображаемое наводнение

В эти дни, 15 и 16 марта, в Бурятии проходит региональный этап всероссийских учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Подобные тренировки проводятся каждый год и позволяют наладить межведомственное взаимодействие и реагирование с учётом сезонных рисков.
На этот раз в них принимают участие органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также заинтересованные министерства и ведомства. Накануне в республике отрепетировали действия в случае осложнения паводковой обстановки.
По легенде, после интенсивного таяния снега и выноса льда с верхнего течения Селенги вода резко вышла на пойму. Низменные участки на берегу отсыпали грунтом, а местные власти организовали «эвакуацию» условно пострадавшего населения в пункт временного размещения.
Кроме того, в рамках тренировки отработали вопросы по предоставлению материальной и финансовой помощи местным жителям. Вместе с тем гидрологическую обстановку в Бурятии сейчас характеризуют как стабильную. На реках наблюдается ледостав.
- На особом контроле находятся мероприятия по устранению последствий наледных явлений. 16 марта на острове Богородский в Улан-Удэ отработают действия органов местного самоуправления, лесоохраны и пожарно-спасательных подразделений по защите населённого пункта от природного пожара, – рассказали в республиканском управлении МЧС.
Кроме того, в рамках тренировки отработали вопросы по предоставлению материальной и финансовой помощи местным жителям. Вместе с тем гидрологическую обстановку в Бурятии сейчас характеризуют как стабильную. На реках наблюдается ледостав.
- На особом контроле находятся мероприятия по устранению последствий наледных явлений. 16 марта на острове Богородский в Улан-Удэ отработают действия органов местного самоуправления, лесоохраны и пожарно-спасательных подразделений по защите населённого пункта от природного пожара, – рассказали в республиканском управлении МЧС.