В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением

В республике отрепетируют ликвидацию последствий ЧС



В ближайшие два дня – 15 и 16 марта – в Бурятии пройдёт региональный этап всероссийских учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.



Подобные тренировки проводятся каждый год и позволяют наладить межведомственное взаимодействие и реагирование с учётом сезонных рисков. На этот раз в них примут участие органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также заинтересованные министерства и ведомства.



На первом этапе различные службы продемонстрируют готовность техники и группировки к выполнению задач и «отрепетируют» практические действия при весеннем половодье. В рамках учений также отработают процесс оказания финансовой помощи людям, пострадавшим от наводнения.



Второй этап тренировок посвятят защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. На случай весеннего половодья в республике наготове находятся 3601 человек и 1623 единицы техники.



