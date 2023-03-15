В республике отрепетируют ликвидацию последствий ЧС
В ближайшие два дня – 15 и 16 марта – в Бурятии пройдёт региональный этап всероссийских учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.
Подобные тренировки проводятся каждый год и позволяют наладить межведомственное взаимодействие и реагирование с учётом сезонных рисков. На этот раз в них примут участие органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также заинтересованные министерства и ведомства.
На первом этапе различные службы продемонстрируют готовность техники и группировки к выполнению задач и «отрепетируют» практические действия при весеннем половодье. В рамках учений также отработают процесс оказания финансовой помощи людям, пострадавшим от наводнения.
Второй этап тренировок посвятят защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. На случай весеннего половодья в республике наготове находятся 3601 человек и 1623 единицы техники.
В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
Общество, Фото:
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