15 марта

14 марта

Популярное

В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением

В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике отрепетируют ликвидацию последствий ЧС

В ближайшие два дня – 15 и 16 марта – в Бурятии пройдёт региональный этап всероссийских учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Подобные тренировки проводятся каждый год и позволяют наладить межведомственное взаимодействие и реагирование с учётом сезонных рисков. На этот раз в них примут участие органы управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также заинтересованные министерства и ведомства.

На первом этапе различные службы продемонстрируют готовность техники и группировки к выполнению задач и «отрепетируют» практические действия при весеннем половодье. В рамках учений также отработают процесс оказания финансовой помощи людям, пострадавшим от наводнения.

Второй этап тренировок посвятят защите населённых пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров. На случай весеннего половодья в республике наготове находятся 3601 человек и 1623 единицы техники.

учения МЧС наводнение пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
В Бурятии будут бороться с воображаемыми пожарами и наводнением
Общество, 15.03.2023
В республике отрепетируют ликвидацию последствий ЧС
В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены
В Бурятии сельчане посетовали на «космические» цены
Общество, 15.03.2023
Еравнинцы в ужасе от стоимости продуктов в местных магазинах
В столице Бурятии установили три десятка новых светильников
В столице Бурятии установили три десятка новых светильников
Общество, 15.03.2023
Они появились на четырёх городских улицах
Улан-удэнцы всё чаще жалуются на жизнь в соцсетях
Улан-удэнцы всё чаще жалуются на жизнь в соцсетях
Общество, 15.03.2023
Людей волнуют запись к врачам и вопросы, связанные с мобилизацией
В Бурятии напомнили о сроках перечисления единых пособий
В Бурятии напомнили о сроках перечисления единых пособий
Общество, 15.03.2023
Их переводят третьего числа каждого месяца 
В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
В Бурятии 22 осуждённых выучили на подсобных рабочих
Общество, 15.03.2023
Им вручили свидетельства о присвоении квалификаций
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
В Улан-Удэ стартуют конкурсы волонтёров
Общество, 15.03.2023
Его участниками станут дети и молодёжь
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
В Улан-Удэ состоится новая встреча в клубе путешественников
Общество, 15.03.2023
О своих экспедициях расскажет руководитель движения «Кочевники Духа»
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
В Улан-Удэ сегодня до -4 градусов
Общество, 15.03.2023
В регионе переменная облачность
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Дизайнеров Бурятии приглашают на всероссийский конкурс
Общество, 14.03.2023
Отбор участников продлится до 17 апреля
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
В Бурятии студенты посоревнуются в профессиональном мастерстве
Общество, 14.03.2023
Региональный этап чемпионата состоится с 3 по 14 апреля
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
В музее Бурятии проведут вечер песен Сергея Манжигеева
Общество, 14.03.2023
В камерном концерте примут участие «золотые голоса» республики
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
В Улан-Удэ покажут лучшие работы юных художников
Общество, 14.03.2023
В музее истории Хангалова откроется выставка «Моя Бурятия» по итогам республиканского конкурса рисунков
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
На Мамаевом кургане может появиться памятник воинам-сибирякам
Общество, 14.03.2023
Инициативу об установке рассматривают в Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^