В Улан-Удэ осуждённые на скорость катались на санях

В колонии провели весёлые старты



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли зимние весёлые старты. Соревнования организовали и провели сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными.



В состязании приняли участие две команды, в состав которых вошло по 10 человек от каждого из отрядов. Эстафета состояла из четырёх этапов, таких как катание на санях, мини-футбол и другие. Участники продемонстрировали ловкость, здоровый спортивный азарт и весёлый настрой. Состязания прошли в дружеской и не принуждённой обстановке.



По результатам мероприятия первое место заняла команда отряда № 2. Победившей команде вручили сладкие призы, а всех активных участников поощрили правами начальника учреждения.



Также в этот день осуждённые женщины подготовили и провели праздничный концерт для мужчин, с исполнением патриотических и военных песен, шуточных частушек, многочисленных конкурсов. А завершилось праздничное мероприятие угощением блинами.



Мероприятия проведены в честь празднования Дня защитника Отчества и Масленицы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

