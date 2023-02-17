Молебны состоятся в Корсукской долине
19 февраля, в Усть-Ордынском Бурятском округе состоятся шаманские обряды в защиту участников специальной военной операции на Украине. Обряды Бүүбэйн төөдэй, Иныг төөдэй и другим бабушкам-покровительницам пройдут в Корсукской долине. Начало запланировано на 11:00.
Каждому участнику необходимо иметь при себе список имён военнослужащих. Набор обрядовых продуктов для участников (на семью): заваренный чёрный чай, молоко, готовый саламат. Заявки на участие принимаются по электронной почте: [email protected] Сюда же могут отправить списки верующие, которые не смогут приехать на обряд, но желают принять участие в молебне.
По информации пресс-службы центра культуры коренных народов Прибайкалья, женщины, участвующие в молебне Бүүбэйн төөдэй, будут присутствовать в специальной зоне на территории ДК.
Усть-Ордынские шаманы проведут обряды в защиту военнослужащих
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