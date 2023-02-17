17 февраля

16 февраля

Популярное

Усть-Ордынские шаманы проведут обряды в защиту военнослужащих

Усть-Ордынские шаманы проведут обряды в защиту военнослужащих
Общество,  Фото:pixabay.com
Молебны состоятся в Корсукской долине

19 февраля, в Усть-Ордынском Бурятском округе состоятся шаманские обряды в защиту участников специальной военной операции на Украине. Обряды Бүүбэйн төөдэй, Иныг төөдэй и другим бабушкам-покровительницам пройдут в Корсукской долине. Начало запланировано на 11:00.

Каждому участнику необходимо иметь при себе список имён военнослужащих. Набор обрядовых продуктов для участников (на семью): заваренный чёрный чай, молоко, готовый саламат. Заявки на участие принимаются по электронной почте: [email protected] Сюда же могут отправить списки верующие, которые не смогут приехать на обряд, но желают принять участие в молебне.

По информации пресс-службы центра культуры коренных народов Прибайкалья, женщины, участвующие в молебне Бүүбэйн төөдэй, будут присутствовать в специальной зоне на территории ДК.

Усть-Ордынский Бурятский округ шаманизм обряд молебен

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
В Бурятии разыгран ветеранский кубок по лёгкой атлетике
Общество, 17.02.2023
Спортсмены республики завоевали 14 наград
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Нацмузей Бурятии рассказал о планах на 2023 год
Общество, 17.02.2023
Особое внимание учреждение уделит юбилею республики
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Самбист из Бурятии стал призёром первенства России
Общество, 17.02.2023
Соревнования проходили в Свердловской области
На трассе в Бурятии восстановлено движение
На трассе в Бурятии восстановлено движение
Общество, 17.02.2023
Движение восстановлено по обеим полосам 
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
В России поддержат начинающих сельхозпроизводителей
Общество, 17.02.2023
Будет увеличен размер гранта до 7 млн. рублей для животноводов, до 5 млн. рублей – для тех, кто работает в сфере растениеводства, до 20 млн. рублей будет увеличен размер возмещения сельскохозяйственным потребительским кооперативам
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
В Улан-Удэ изменения в схеме движения маршрута №100
Общество, 17.02.2023
Они будут ездить по-новому уже со следующей недели
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
В день «Дугжуубы» в Улан-Удэ усилят контроль на дорогах
Общество, 17.02.2023
В городе будут дежурить более полусотни сотрудников ДПС
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В Бурятии продолжат внедрять систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
Общество, 17.02.2023
Алексей Цыденов подписал распоряжение о продлении пилотного проекта
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
В Улан-Удэ обрезали ветви разросшегося дерева
Общество, 17.02.2023
Ветви дерева мешали пешеходам и автомобилистам 
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Самые маленькие улан-удэнцы присоединились к «Глобальному ёхору»
Общество, 17.02.2023
В мероприятии приняли участие свыше 160 детей в возрасте от 3 до 7 лет
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 17.02.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №57
Общество, 17.02.2023
Это связано с ремонтными работами 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^