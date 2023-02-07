В Улан-Удэ проведут «Сагаалганские встречи»

В нацбиблиотеке республики вновь пройдёт проект «Сагаалганай уулзалганууд»



В Бурятии стартует культурно-просветительский проект «Сагаалганай уулзалганууд» («Сагаалганские встречи»). 22 февраля на заднем дворе национальной библиотеки РБ, у памятника прозаику Даширабдану Батожабаю пройдёт празднование, посвящённое Сагаалгану и Масленице (6+).



27 февраля фольклорный творческий ансамбль «Аза хүсэл» проведёт мастер-класс «Бурятские традиции празднования Сагаалгана» (6+). Мероприятие состоится в литературно-музыкальной гостиной. Участники творческого коллектива представят праздничную программу, в которую войдут традиционные песнопения и благопожелания.



2 марта состоится творческий вечер, посвящённый 105-летию со дня рождения выдающегося бурятского прозаика и поэта, члена Союза писателей СССР Чимита Цыдендамбаевича Цыдендамбаева (6+). Мероприятие пройдёт в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки.



Также в дни Белого месяца сотрудники нацбиблиотеки проведут серию интервью с писателями республики. Видео с творческих встреч будут представлены в социальных сетях, сообщает пресс-служба библиотеки.



Возрастное ограничение: 6+.

