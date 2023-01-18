Маэстро будет дирижировать оркестром на балете «Тысяча и одна ночь»
11 и 12 февраля на сцене Бурятского оперного театра представят балет «Тысяча и одна ночь» (возрастное ограничение 12+). Постановка посвящена 100-летию со дня рождения композитора Фикрета Амирова, написавшего музыку к балету.
- В честь юбилейной даты в Бурятию приедет известный дирижёр и педагог, народный артист Азербайджана Ялчин Васиф орлы Адигезалов. Он будет дирижировать симфоническим оркестром во время балета, - сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.
Балет «Тысяча и одна ночь» - это история о царе Шахрияре и его жене Шахерезаде, переплетённая с сюжетами сказок о Синдбаде-мореходе, Птице Рух, Аладдине и жестокой принцессе Будур.
Впервые балет был поставлен в 1979 году на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета в Баку. В 1980 году спектакль получил Государственную премию СССР. На сцену Бурятского театра оперы и балета спектакль пришел в 1992 году. Его хореографом стал Музаффар Бурханов.
В возобновлённой постановке 2020 года изменения затронули хореографию второго акта, который поменялся полностью и был воссоздан по либретто Максуда и Рустама Ибрагимбековых с сохранением оригинальной партитуры композитора Фикрета Амирова. В балете более подробно раскрыта сюжетная линия сказок. Кроме того, были обновлены костюмы и декорации.
Ялчин Адигезалов родился в 1959 году в Баку в известной музыкальной династии, в семье композитора Васифа Адигезалова. Окончил фортепианный факультет Азербайджанской государственной консерватории. Учился также в Ташкентской и Ленинградской консерватории, стажировался в Венской академии музыки и исполнительского искусства.
Сейчас маэстро Ялчин Адигезалов – дирижёр Азербайджанского академического театра оперы и балета, сотрудничает с «Геликон-Оперой», выступает на престижных мировых площадках.
В Бурятии выступит дирижёр из Азербайджана
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