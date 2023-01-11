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В Бурятии умер заслуженный врач республики

В Бурятии умер заслуженный врач республики
Общество,  Фото:Минздрав Бурятии
Владимир Юндунов скончался на 81 году жизни

В воскресенье, 8 января, не стало ветерана эндокринологии, заслуженного врача Бурятии Владимира Юндунова. О его смерти сообщили в министерстве здравоохранения РБ.

Владимиру Машнаевичу было 80 лет. Он родился 12 февраля 1942-го в селе Тэрэпхэн Хилокского района Читинской области (современный Забайкальский край). В 1950-ом окончил местную начальную школу и продолжил учёбу в Бадинской школе-интернате. В 1959-ом поступил в Читинский государственный мединститут.

Юндунов был активным студентом – он хорошо учился, занимался парашютным спортом при ДООСАФ в Чите, увлекался фотоделом и шахматами. После института в 1965 году по распределению отправился работать в Бурятию – в Бичурскую районную больницу. Через полтора года его по приказу Минздрава Бурятской АССР перевели в Заиграевскую ЦРБ. Владимир Машнаевич был единственным хирургом на весь район.

В 1968-ом он стал заведующим хирургического отделения на 40 коек в новом здании эндокринологического диспансера. Главным врачом медучреждения, которое открылось только в 1967-ом, был кандидат медицинских наук Владимир Назаров-Рыгдылон.

Тогда началась новая веха в трудовой деятельности Владимира Машнаевича. За время работы в республиканском диспансере он освоил новые методы исследования, диагностики и лечения эндокринных заболеваний. Там оказывали хирургическую помощь больным сахарным диабетом с синдромом диабетической стопы и с патологией щитовидной железы.

Юндунов много ездил по районам республики – как планово, так и по санитарной авиации. После четырёх лет работы завотделением, в ноябре 1972-го, он возглавил эндокринологический диспансер. Вскоре познакомился с Даримой Гывановной – выпускницей Бурятского государственного пединститута имени Доржи Банзарова, ставшей его супругой и верным соратником на многие годы.

С 1973-го по 1975-ый годы обучался в аспирантуре в институте экспериментальной эндокринологии и химии гормонов в Москве. Тонкости эндокринной хирургии  осваивал у корифеев – профессоров Олега Николаева и Константина Казеева. В 197-ом защитил кандидатскую диссертацию «Коррекция электролитных нарушений при хирургическом лечении больных болезнью Иценко-Кушинга» и вернулся в Бурятию.

Юндунов благодаря скрупулёзному подходу не допускал больших осложнений у послеоперационных больных. В эндокринологическом диспансере проводили в среднем 5500 операций в год. За время Владимира Машнаевича в медучреждении не было летальных исходов, а процент послеоперационных осложнений (кровотечение, парез голосовых связок, вторичное заживление ран) составлял 0,8 -0,9. Это было меньше средних показателей по стране.

В 1987-м Владимир Юндунов принимал участие в международном симпозиуме в Дели (Индия), куда отправился с делегацией из 25 советских врачей-учёных. Он выступил на мероприятии с докладом и познакомился с состоянием медицины в Сингапуре и Филиппинах. С 1999-го стал профессиональным медицинским педагогом – начал преподавать в мединституте БГУ, передавая накопленные знания и опыт молодым медикам.

За пять лет работы в Бурятском госуниверситете Владимир Машнаевич опубликовал 12 научных статей по вопросам эндокринологии и подготовил два учебных пособия и цикл лекций и семинарских занятий по эндокринологии. В 2004-ом ему присвоили звание доцента.

За плодотворную работу Юндунова удостоили звания «Заслуженный врач Бурятии». Его также наградили медалью «За заслуги перед здравоохранением республики Бурятия», почётными грамотами министерства здравоохранения Бурятской АССР, Обкома КПСС Бурятской АССР, Горкома КПСС Улан-Удэ, Народного Хурала РБ, министерства просвещения России и многочисленными грамотами по линии общества «Знание».

Коллеги отзывались о Владимире Машнаевиче как об ответственном, скромном человеке, очень аккуратном и трудолюбивом. Медицинское сообщество республики выразило соболезнования его родным и близким.

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