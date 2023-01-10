В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток

Общество, Фото: пресс-служба этнографического музея

Среди экспонатов – 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Танских



В Улан-Удэ открылась выставка «Из истории новогодних открыток». Небольшая экспозиция размещена в доме Танских, в этнографическом музее народов Забайкалья.



- Почтовые новогодние открытки сейчас почти вышли из обихода. Их место заняли цифровые картинки из интернета. А было время, когда перед Новым годом все ждали, что почтальон принесёт такую открытку от родных и близких. Их хранили в семье, и они служили тёплыми воспоминаниями на долгие годы, - сообщает пресс-служба этнографического музея.



Сейчас на выставке представлено более 40 новогодних открыток. Большинство из них советского периода 70-80-х годов и первых постсоветских десятилетий. Также посетителям покажут 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Михаила и Екатерины Танских.



Выставка работает до 29 января.



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