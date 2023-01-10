10 января

09 января

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток

В Улан-Удэ открылась выставка новогодних открыток
Общество,  Фото:пресс-служба этнографического музея
Среди экспонатов – 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Танских

В Улан-Удэ открылась выставка «Из истории новогодних открыток». Небольшая экспозиция размещена в доме Танских, в этнографическом музее народов Забайкалья.

- Почтовые новогодние открытки сейчас почти вышли из обихода. Их место заняли цифровые картинки из интернета. А было время, когда перед Новым годом все ждали, что почтальон принесёт такую открытку от родных и близких. Их хранили в семье, и они служили тёплыми воспоминаниями на долгие годы, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

Сейчас на выставке представлено более 40 новогодних открыток. Большинство из них советского периода 70-80-х годов и первых постсоветских десятилетий. Также посетителям покажут 2 дореволюционные открытки из семейного альбома Михаила и Екатерины Танских.

Выставка работает до 29 января.

Возрастное ограничение 0+
выставка музей Бурятия Улан-Удэ Новый год открытка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
В Иркутской области в 2022 году заключили брак более 19 тыс. пар
Общество, 10.01.2023
В дворце бракосочетания Иркутска сыграли свадьбы более 8 тыс. человек
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
В Улан-Удэ состоялась торжественная передача боевого знамени
Общество, 10.01.2023
Копия боевого знамени Бурятского кавалерийского дивизиона была передана на вечное хранение
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
Общество, 10.01.2023
Предварительно определены микрорайоны города, которые войдут в сеть магистральных газопроводов
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
Общество, 10.01.2023
В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии
В Иркутске лечат самку снегиря
В Иркутске лечат самку снегиря
Общество, 10.01.2023
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество, 10.01.2023
Она будет действовать до 1 июля следующего года
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2023
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Общество, 10.01.2023
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
Общество, 10.01.2023
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, 10.01.2023
Спортсмены соревновались в шести классах
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
Общество, 10.01.2023
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Общество, 10.01.2023
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Общество, 10.01.2023
Стенды с фотографиями и письмами расположены на площади имени Ленина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^