В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Мероприятие объединило около 900 студентов республики



На протяжении трёх недель между высшими учебными заведениями и профессиональными образовательными организациями Бурятии развернулись состязания по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу и многоборью ГТО. Фестиваль студенческого спорта в республике после небольшого перерыва объединил более 300 участников-спортсменов и свыше 500 болельщиков.



Итоги фестиваля подвели в министерства спорта Бурятии. Победителями и призёрами соревнований стали:



Баскетбол среди девушек

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГСХА



Баскетбол среди юношей

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГСХА



Настольный теннис

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БИИК СибГУТИ



Шахматы

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГСХА



Мини-футбол среди юношей

1 место – БГСХА

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГУ



Мини-футбол среди девушек

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ



Волейбол среди юношей

1 место – БГУ

2 место – БИИК СибГУТИ

3 место – БГСХА



Волейбол среди девушек

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – ВСГИК



Лёгкая атлетика

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГСХА



ГТО

1 место – БГУ

2 место – ВСГУТУ

3 место – БГСХА



