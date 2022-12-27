Мероприятие объединило около 900 студентов республики
На протяжении трёх недель между высшими учебными заведениями и профессиональными образовательными организациями Бурятии развернулись состязания по баскетболу, волейболу, шахматам, настольному теннису, мини-футболу и многоборью ГТО. Фестиваль студенческого спорта в республике после небольшого перерыва объединил более 300 участников-спортсменов и свыше 500 болельщиков.
Итоги фестиваля подвели в министерства спорта Бурятии. Победителями и призёрами соревнований стали:
Баскетбол среди девушек
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГСХА
Баскетбол среди юношей
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГСХА
Настольный теннис
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БИИК СибГУТИ
Шахматы
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГСХА
Мини-футбол среди юношей
1 место – БГСХА
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГУ
Мини-футбол среди девушек
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
Волейбол среди юношей
1 место – БГУ
2 место – БИИК СибГУТИ
3 место – БГСХА
Волейбол среди девушек
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – ВСГИК
Лёгкая атлетика
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГСХА
ГТО
1 место – БГУ
2 место – ВСГУТУ
3 место – БГСХА
В Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта
Общество, Фото:
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