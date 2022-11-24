В воинские части передали закупленные вещи
С начала частичной мобилизации сотрудники медицинских учреждений Бурятии организовали сбор личных средств для помощи землякам, находящимся в зоне спецоперации. Всего было собрано более 4,5 миллионов рублей.
- Закуплены и переданы в воинские части мясные консервы, необходимые медикаменты, сформированы аптечки для оказания первой помощи пострадавшим, приобретены ткани на пошив балаклав, толстовок, строп, тактических носилок. Средства перечислялись в АНО «Содействие», волонтёрским движениям в муниципальных образованиях, «Добродом», «Бурятия - мы вместе!» - рассказали в минздраве Бурятии.
Коллективы больниц также оказали помощь семьям мобилизованных сотрудников.
– Убывшим по частичной мобилизации сотрудникам и добровольцам из состава медорганизаций Бурятии на собранные средства приобретены тёплые вещи, комуфляжи, обувь и всё необходимое для несения службы. Организовано чёткое взаимодействие с семьями убывших на СВО сотрудников, - рассказала консультанта по мобподготовке минздрава Бурятии Ольга Оканина.
Медики Бурятии собрали 4,5 млн рублей для военнослужащих
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