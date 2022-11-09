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Сотрудники улан-удэнской колонии сдали кровь

Сотрудники улан-удэнской колонии сдали кровь
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Мероприятие прошло в рамках проекта «Донор в погонах»

Сотрудники исправительной колонии №7 в Улан-Удэ посетили Бурятскую республиканскую станцию переливания крови.

Сначала каждый донор прошёл медицинское обследование, в которое вошли сдача анализа крови и приём врача-трансфузиолога. После полученного допуска сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли процедуру донации.

Посещение прошло в рамках реализации социального проекта «Донор в погонах», направленного на привлечение к донорству людей из числа работников и государственных служащих силовых органов республики, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН Донорство крови

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