Сотрудники улан-удэнской колонии сдали кровь

Мероприятие прошло в рамках проекта «Донор в погонах»
Сотрудники исправительной колонии №7 в Улан-Удэ посетили Бурятскую республиканскую станцию переливания крови.
Сначала каждый донор прошёл медицинское обследование, в которое вошли сдача анализа крови и приём врача-трансфузиолога. После полученного допуска сотрудники уголовно-исполнительной системы прошли процедуру донации.
Посещение прошло в рамках реализации социального проекта «Донор в погонах», направленного на привлечение к донорству людей из числа работников и государственных служащих силовых органов республики, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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