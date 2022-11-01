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В метро Москвы начнёт курсировать тематический вагон о Бурятии

В метро Москвы начнёт курсировать тематический вагон о Бурятии
Общество,  Фото:ddv.moscow
Он будет возить пассажиров с 1 ноября 2022

В московском метро начнёт курсировать новый состав поезда «Дальневосточный экспресс».

До 1 мая 2023 года экспресс будет ходить на Арбатско-Покровской линии. Пассажиры могут ознакомиться с главными достопримечательностями Дальнего Востока, выбрать понравившиеся точки на туристической карте и составить маршрут возможного путешествия.

Вагоны обустроены в стилистике каждого дальневосточного региона, среди которых и Бурятия. Республике Бурятия и Еврейской автономной области посвящён вагон №4, сообщают организаторы дней регионов Дальнего Востока в Москве.

Пассажиры узнают, что «Бурятия – край многовековой культуры и первозданной природы. Республика славится величественным озером Байкал, помнит воинов могущественного Чингисхана, хранит в себе мудрость буддийских учителей. Здесь можно попробовать буузы, обрести внутренний покой и зарядиться энергией».

В 2022 году в состав «Дальневосточного экспресса» вошёл вагон №9, посвящённый 150-летию исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Он географ и этнограф, автор приключенческих книг об уссурийском охотнике Дерсу Узала. которые пережили около 120 переизданий и были переведены на 30 языков.

«Дальневосточный экспресс» запускают в московском метро в пятый раз. В прошлом году рецепты бурятских бууз стали наиболее востребованными у пассажиров вагона-ресторана этого тематического состава. Вагон о республике появился в составе ещё первого экспресса в конце 2018 года: именно тогда президент России Владимир Путин включил Бурятию и Забайкальский край в состав Дальневосточного федерального округа.

Москва Бурятия туризм Дальний Восток

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