Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»

Пассажиров московского метро интересуют буузы и уха «Амурская»



Рецепты бурятских бууз стали наиболее востребованными у пассажиров вагона-ресторана «Дальневосточного экспресса», который курсирует в московском метро.



- В вагоне-ресторане «Дальневосточного экспресса» представлена гастрономия всех lальневосточных регионов, а любой желающий, отсканировав QR-коды, может прочитать подробные рецепты 12 аутентичных блюд. Чаще всего сканирует QR-коды, содержащие рецепты бурятских бууз и ухи «Амурской» из Хабаровского края, - сообщает пресс-служба gравительства Бурятии.



Большой интерес у жителей и гостей столицы России вызвали и ролики о туризме.



Пассажиры метро, воспользовавшись QR- кодами, с удовольствием «исследовали» красоты Камчатки, интересовались маяками и горнолыжным курортом Сахалина, природными достопримечательностями Приморья, зимними турами в Якутию, на Байкал и путешествиями в Магадан.



Все данные о количестве просмотров видеоматериалов были собраны с сайта, где хранится полная медиабаза «Дальневосточного экспресса» - более 40 различных видеороликов.



Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» был запущен 9 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока – 2021». Состав, состоящий из 10 вагонов, курсирует по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Большая часть вагонов посвящена11 регионам Дальнего Востока, несколько вагонов рассказывают пассажирам о специальных программах развития макрорегиона.



В отдельном вагоне представлена информация о заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей. А самой яркой «фишкой» «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, где можно познакомиться с гастрономией регионов ДФО. Получить более подробную информацию пассажирам помогают расположенные в каждом вагоне QR-коды.



Поезд «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО, а также познакомиться с кухней регионов смогут более 2 млн пассажиров.





