Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»

Пассажиров московского метро интересуют буузы и уха «Амурская»
Рецепты бурятских бууз стали наиболее востребованными у пассажиров вагона-ресторана «Дальневосточного экспресса», который курсирует в московском метро.
- В вагоне-ресторане «Дальневосточного экспресса» представлена гастрономия всех lальневосточных регионов, а любой желающий, отсканировав QR-коды, может прочитать подробные рецепты 12 аутентичных блюд. Чаще всего сканирует QR-коды, содержащие рецепты бурятских бууз и ухи «Амурской» из Хабаровского края, - сообщает пресс-служба gравительства Бурятии.
Большой интерес у жителей и гостей столицы России вызвали и ролики о туризме.
Пассажиры метро, воспользовавшись QR- кодами, с удовольствием «исследовали» красоты Камчатки, интересовались маяками и горнолыжным курортом Сахалина, природными достопримечательностями Приморья, зимними турами в Якутию, на Байкал и путешествиями в Магадан.
Все данные о количестве просмотров видеоматериалов были собраны с сайта, где хранится полная медиабаза «Дальневосточного экспресса» - более 40 различных видеороликов.
Брендированный поезд «Дальневосточный экспресс» был запущен 9 ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока – 2021». Состав, состоящий из 10 вагонов, курсирует по Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Большая часть вагонов посвящена11 регионам Дальнего Востока, несколько вагонов рассказывают пассажирам о специальных программах развития макрорегиона.
В отдельном вагоне представлена информация о заповедниках, экотропах, «зелёных» маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах, призванных сохранить уникальную природу Дальнего Востока и её обитателей. А самой яркой «фишкой» «Дальневосточного экспресса» образца 2021 года стал вагон-ресторан, где можно познакомиться с гастрономией регионов ДФО. Получить более подробную информацию пассажирам помогают расположенные в каждом вагоне QR-коды.
Поезд «Дальневосточный экспресс» будет курсировать в московском метро в течение полугода, планируется, что за это время узнать о достопримечательностях, истории и уникальной природе ДФО, а также познакомиться с кухней регионов смогут более 2 млн пассажиров.
Бурятские буузы стали хитом «Дальневосточного экспресса»
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Первый межрайонный диспетчерский центр свяжет больницы трёх районов края
Им вручили почётные знаки «Материнская слава»
Коллектив выступил на гала-концерте финалистов в Москве
Помочь детям-сиротам может любой желающий
Площадь ТТП «Хандинская» составила более 311 тысяч га
Мероприятие прошло в преддверии праздника матерей
Пассажиров московского метро интересуют буузы и уха «Амурская»
Путешественника, который едет почти через страну на велосипеде, Бурятия впечатлила
Ледовый городок должен быть готов менее чем через месяц
Сериал возглавляет международный топ стриминговой платформы Netflix
Фестиваль представил для этого проекта певицу Ингу Халтанову
Тедрос Аданом Гебрейесус обеспокоен тем, что вакцины от COVID-19 вселяют «ложное чувство безопасности»
Всероссийский Дед Мороз отправится в путешествие на поезде
Книгу презентовали в Курумканской центральной библиотеке
Новый метод введён для более безопасного лечения больных в противотуберкулёзном диспансере