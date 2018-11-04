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Путин перевёл Бурятию в Дальневосточный федеральный округ

Путин перевёл Бурятию в Дальневосточный федеральный округ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Сибирский федеральный округ лишился и Бурятии, и Забайкальского края

Бурятия и Забайкальский переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Изменения внесены в перечень федеральных округов, утверждённый указом президента России в 2000 году.

«Внести в перечень федеральных округов следующие изменения... абзац 15 изложить в следующей редакции: «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», — говорится в указе.

Правительству России поручено в трёхмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Кроме того, администрации главы государства поручено утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия по реализации данного указа.

Теперь Бурятия и Забайкальский край смогут получать дополнительное финансирование, которое правительство России выделяет на развитие Дальнего Востока.



Путин Сибирский федеральный округ Дальний Восток
 
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