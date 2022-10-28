«Эгунэ» может имитировать живой диалог и рассказать анекдоты
В Улан-Баторе членам парламента и правительства Монголии, представителям городского совета и жителям столицы представили мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта «Умный город». Проект направлен на снижение коррупции и бюрократии, повышение прозрачности государственных услуг, экономию времени и денег граждан.
Участникам презентации было рассказано о таких проектах, как единая платформа для оперативного обмена официальными документами «UB ERP System», цифровая платформа «Электронная Монголия», платформа для предпринимателей «Онлайн бизнес-центр» и образовательная платформа «E-School».
Также во время презентации проекта «Умный город» был представлен первый в Монголии виртуальный голосовой помощник «Эгунэ». В настоящее время «Эгунэ» распознаёт речь, имитирует живой диалог, предоставляет информацию о пробках и погоде на улице, а также государственных услугах. Кроме этого, благодаря запрограммированным навыкам он может рассказывать анекдоты, включать свет, менять цвет света и показывать качество воздуха в любом районе. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Улан-Баторе представили первый монгольский голосовой помощник
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«Эгунэ» может имитировать живой диалог и рассказать анекдоты
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