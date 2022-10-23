Роман Широких о выступлении на бурятской сцене: «Это хорошая проверка на прочность»



- Я окончил консерваторию год назад. В данный момент являюсь приглашённым солистом Мариинского театра. В студенчестве работал в театре при Санкт-Петербургской консерватории. Там я спел свои первые партии. Также я работа в Молодёжном оперном театре и в Санкт-Петербургском детском театре «Зазеркалье», - рассказывает солист.



В Улан-Удэ Роман побывал впервые и был поражён видом из окна, погодой и тёплым бурятским солнцем.



- В Санкт- Петербурге я не так часто вижу солнце. Я думаю, здесь вокалистам из-за этого гораздо проще. Когда погода хорошая и работается, и поётся легче, - делится Роман.



Одним из главных испытаний солист назвал и разницу во времени. Ведь Роман Широких приехал на три дня. Фактически с самолёта отправился на репетицию, а на третий день – уже выход на сцену.



- Это хорошая проверка на прочность, потому что здесь для меня большой разрыв во времени. У меня была первая спевка, получается, по питерскому времени в 6 утра. Это было тяжело, но очень интересно. Мои внутренние часы ещё не перестроились. Я проснулся, а голос ещё спит. Даже сам спектакль начинается довольно-таки рано для меня, когда голос еще не совсем проснулся, - говорит артист.



А предложил Роману съездить в Бурятию хормейстер Мариинского театра Константин Рылов – сын художественного руководителя Бурятского государственного академического театра Владимира Рылова.



Нетривиальный маэстро и непростой Водемон



Приглашённый солист Мариинского театра Роман Широких исполнил партию Водемона в опере «Иоланта» Петра Ильича Чайковского, премьера которой в концертном исполнении состоялась в Бурятском театре оперы и балета 6 и 19 октября. В первый премьерный день в образе Водемона предстал прославленный тенор Михаил Пирогов, с которым у Романа не просто одна школа, но и один педагог.



- Мне отправляли запись с первого дня, но я и до этого видел и слышал Михаила Пирогова. У нас с ним один педагог – народный артист РСФСР Юрий Михайлович Марусин. Надеюсь, что мы взяли из Санкт-Петербургской школы самое лучшее. Партия Водемона считается непростой для тенора, потому что требует лёгкого и в то же время крепкого голоса. Не все тенора соглашаются исполнять её, а я всегда готов, - продолжает артист.



Как поделился солист, эта партия стала для него не просто знаковой. Он исполнял Водемона в «Иоланте» во всех музыкальных театрах, где успел поработать. С Водемона началась и его карьера в Мариинском театре, где он дебютировал в этом году.



Отметил артист из Санкт-Петербурга и высокий уровень исполнительского мастерства бурятских артистов, а также интересный подход к опере маэстро Владимира Рылова, который выступил музыкальным руководителем и дирижёром «Иоланты» в Бурятском театре оперы и балета.



- Владимир Алексеевич показался мне человеком нетривиальной музыкальности, потому что здесь я услышал очень интересное прочтение оперы в музыке. И не могу не отметить, что здесь я услышал очень сильные голоса. У вас прекрасная Иоланта с прекрасным тембром (Батчимэг Самбуу). Отмечу, что на Иоланту тоже непросто найти вокалистку, - подчеркивает Роман Широких.



Порадовали артиста и само здание театра, и акустика в зале, и публика, в частности, что среди зрителей очень много молодёжи. По его словам, «Иоланта» - это прекрасный вариант для знакомства со сложным оперным искусством.



«Иоланта» - Ода любви



Опера Петра Ильича Чайковского «Иоланта» - это трогательная история слепой девушки Иоланты, которая после встречи с Водемоном исцеляется благодаря силе любви. По мнению Романа Широких, это самое главное:



- Были в истории разные прочтения этой оперы. Одно всегда оставалось неизменным – это история о любви. И для меня это тоже так. История с одной стороны сказочная, где Водемон - рыцарь. У него есть всё, но чувствует, что чего-то не хватает. И тут он встречает прекрасную Иоланту. Так в его жизни появляется любовь, за которую он готов бороться до последнего.



На вопрос, верит ли сам артист в любовь и её исцеляющую силу, Роман отвечает однозначно:



- Конечно, да. Я счастливо женат. И многое из того, что я на данный момент достиг в жизни, произошло благодаря поддержке моей жены. Любовь – это, прежде всего, забота и поддержка.



Дебют Романа Широких на бурятской сцене прошёл с большим успехом. В следующий раз увидеть оперу «Иоланта» можно будет уже 3 декабря (12+). Партию Водемона вновь исполнит Михаил Пирогов.















О «спящем» голосе, солнечной Бурятии, почему сложно найти исполнителя на партию Водемона в опере «Иоланта» - артист рассказал в интервью.Роман Широких сам называет себя молодым и пока ещё не очень опытным солистом. Он признаётся, что пока в его карьере не так много выступлений в оперных театрах. От того новая сцена и публика – это всегда особенное событие.