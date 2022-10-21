Лесники Бурятии уже готовятся к новому пожароопасному сезону

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

На курсах обучаются около 100 человек



В Бурятии специалисты готовятся к пожароопасному сезону 2023 года. Лесники повышают профессиональную квалификацию, проводят профилактические противопожарные мероприятия и составляют проекты сводных планов тушения лесных пожаров.



В Бурятском лесопромышленном колледже проходит обучение по программе «Организаторы тушения лесных пожаров». На курсы повышения квалификации заявлено около 100 сотрудников лесничеств разных районов Бурятии.



Специалисты изучают основы картографии, ориентирования на местности, психологическую составляющую работы, условия распространения огня, порядок проведения мониторинга пожарной опасности и другие профильные темы. Также лесники закрепляют навыки оказания первой медицинской помощи. В конце курса их ждёт экзамен, после которого они получат квалификацию организатора тушения лесных пожаров.



Помимо этого, лесники составляют проекты планов тушения лесных пожаров. План тушения даёт возможность оперативно обнаружить лесной пожар, минимизировать временные потери и скоординировать действия, благодаря чему обеспечивается локализация очага возгорания на самых ранних стадиях. В момент обнаружения лесного пожара у ответственных специалистов уже будет четкий алгоритм действий по тушению.



Также специалисты продолжают проводить контролируемые профилактические выжигания. Так они убирают горючий материал, который может стать причиной возникновения пожаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.







