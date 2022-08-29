В Бурятии заработал информационный сайт для инвалидов

На нём будет размещена нужная информация для людей с ограниченными физическими возможностями



В Бурятии заработал информационный сайт «Преодоление» (dis-bur.ru). Подобный сайт впервые создали для инвалидов республики.



- Мы создали сайт для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, проживающих в Республике Бурятия. В настоящее время в таком формате он пока единственный. Этот сайт начал работать в августе 2022 года благодаря поддержке многих людей, в том числе самих инвалидов и пенсионеров, - рассказала руководитель общественной организации дополнительного социального развития «Творческий союз» Дарья Янгутова.



На страницах интернет-издания размещена вся необходимая и нужная информация для инвалидов и неравнодушных людей: бесплатные консультации юристов и психологов; разъяснения актуальных наболевших вопросов, ИПР, МСЭ, технические средства реабилитации; тематические медицинские статьи, ценные советы; интересные конкурсы c призами, выставки лучших изделий, созданных ручным трудом инвалидами; интервью с людьми, которые смогли преодолеть ограничения, возникшие вследствие болезни или травмы; главные события из жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.



- Оставаясь дома, инвалиды с тяжёлым поражением двигательных функций имеют возможность ознакомиться с доступным и полезным контентом для маломобильных людей и воспользоваться всеми ресурсами, предоставленными интернет-площадкой для инвалидов, - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



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