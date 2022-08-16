Из бюджета Бурятии «Городским маршрутам» выделят более 50 млн
Улан-удэнское МУП «Городские маршруты» получит из бюджета Бурятии дополнительно более 50 млн рублей. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.
- Мы приняли решение поддержать предприятие и выделить дополнительно из бюджета республики более 50 млн рублей. Они пойдут на подъём зарплаты водителей, а также других работников предприятия «Городские маршруты», - уточнил глава.
Он добавил, что в Улан-Удэ проблема городского общественного транспорта – одна из самых острых. Проблема связана не только с недостатком техники, но и с нехваткой кадров. «Автобусы есть, а водить их некому», - пояснил Алексей Цыденов.
Уже в этом году в Улан-Удэ поступят ещё 124 новых автобуса. Соответственно, у МУП «Городские маршруты» вырастут расходы на зарплату, топливо, смазочные и расходные материалы, техобслуживание и пр. С этим и связано выделение дополнительных бюджетных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», сейчас на автомобильном заводе холдинга «БМГ» во Владимирской области производят 59 автобусов большого класса Volgabus 5270 для Улан-Удэ. Автобусы будут подготовлены и для сильных морозов, и для жаркого лета. В салоне каждого будет кондиционер. Для зарядки и питания телефонов и гаджетов по всему салону будут установлены восемь двойных USB-розеток. Первые 11 автобусов будут поставлены уже до конца августа, остальные – до конца года.
Помимо больших, в Улан-Удэ придут и средние автобусы.
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Общество, Фото:
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