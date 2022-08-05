Автобусы для Улан-Удэ начали собирать во Владимирской области









На автомобильном заводе холдинга «БМГ» во Владимирской области начали производство новых автобусов для Улан-Удэ.Сейчас там производят 59 автобусов большого класса Volgabus 5270, все они поступят в Улан-Удэ до конца года.- Наш будущий большой низкопольный автобус вмещает 111 пассажиров с 28 посадочными местами. Для удобной, быстрой и лёгкой посадки отсутствуют ступени при входе, пол ровный на всем протяжении салона, есть функция наклона кузова (книлинг) и откидная аппарель для заезда маломобильных пассажиров, - сообщил в своём телеграм-канале мэр города Игорь Шутенков.Он отметил, что автобусы будут подготовлены и для сильных морозов, и для жаркого лета. В салоне каждого будет кондиционер. Также в салоне будет работать информационное табло (бегущая строка), синхронизированное с речевыми сообщениями автоинформатора.Для зарядки и питания телефонов и гаджетов по всему салону будут установлены восемь двойных USB-розеток.- Первые 11 автобусов будут поставлены в наш город до конца августа. Ждём с нетерпением, - отметил Игорь Шутенков.Помимо больших, в Улан-Удэ придут и средние автобусы. Всего власти города в лице МУП «Городские маршруты» заключили контракты с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на поставку 124 автобусов большого и среднего класса.